رغم إعلان المصري محمد صلاح بقاءه في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لـ الموسم المقبل 2022/ 2023، لكن تقارير صحفية كشفت أن صلاح تسبب في غضب كبير لمجلس إدارة النادي.

تقارير أعلنت أن صلاح صاحب الـ30 عامًا يفكر في الانضمام إما إلى مانشستر سيتي الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني صيف العام المقبل.

ليفربول سيرفض مطالب محمد صلاح:

صلاح يُفضل البقاء في إنجلترا لـ ظروف أسرية، كما أن صلاح ووكيل أعماله رامي عباس أرادا إيصال رسالة لإدارة ليفربول أن اللاعب يملك أكثر من خيار للرحيل عن ليفربول إما بالبقاء في الدوري الإنجليزي أو الانتقال للدوري الإسباني للضغط على ليفربول لتلبية مطالب اللاعب المصري المالية.

وربما يرفض ليفربول مطالب صلاح، ويوافق على رحيله كما هو حال السنغالي ساديو ماني الذي أصبح قريبًا من الانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني.

محمد صلاح كان انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي وفاز بعدة ألقاب مع الريدز أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.