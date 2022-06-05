كشفت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح وعد نادي برشلونة الإسباني بالانضمام إليهم بالمجان في صيف 2023 بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة ” ميرور” البريطانية إن صلاح البالغ من العمر 30 عامًا وعد برشلونة بالانضمام له صيف العام المقبل، خاصة أنه عاشق كبير للفريق الكتالوني وللنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

محمد صلاح يحسم مصيره

ويأتي هذا وسط رغبة من صلاح بعدم الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، بعد التصادم مع النادي الملكي في أكثر من مناسبة كان آخرها في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الماضي.

وفي سياق آخر، أراد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس إيصال رسالة لإدارة ليفربول أن اللاعب يملك أكثر من خيار للرحيل عن ليفربول إما بالبقاء في الدوري الإنجليزي أو الانتقال للدوري الإسباني للضغط على ليفربول لتلبية مطالب اللاعب المصري المالية.

وربما يرفض ليفربول مطالب صلاح، ويوافق على رحيله كما هو حال السنغالي ساديو ماني الذي أصبح قريبًا من الانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني.

محمد صلاح كان انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي وفاز بعدة ألقاب مع الريدز أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.