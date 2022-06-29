وجه نجم الاتحاد السابق، محمد نور رسالة إلى النادي الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى رسميًا.

محمد نور يدعم الأهلي

وعلق محمد نور قائلًا: “الأهلي سيظل من بين الأندية الأربعة الكبار ولا أحد يستطيع أن يقلل منه، أتحدى أن تجد لاعباً يحقق إنجازات بدون تضحيات وحان وقت تضحية لاعبيه”.

وواصل محمد نور حديثه عن الراقي خلال تصريحاته لبرنامج ملعب SBC قائلًا: “أفضل شيء فعله رئيس مجلس إدارته ماجد النفيعي الخروج من الملعب قبل نهاية مباراة فريقه ضد الشباب”.

الهبوط لدوري يلو للمرة الأولى

وأنهى النادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليتأكد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه مع الفيصلي والحزم.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الراقي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه يُعد الوحيد الذي حصد الثلاثية في موسم واحد، عندما فاز بالدوري، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في 2016.