فاز اللاعب إبراهيم محنشي، لاعب المنتخب السعودي، بلقب رجل مباراة السعودية وطاجيكستان التي انتهت بفوز الأخضر بخماسية دون رد في الجولة الأولى بـ دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتُوج محنشي بالمباراة، في ظل تألقه مع الأخضر في لقاء طاجيكستان.

الأخضر في الصدارة بعد مباراة السعودية وطاجيكستان:

وكان الأخضر ضمن صدارة المجموعة الرابعة، بعد فوزه بخماسية على طاجيكستان، بينما جاء المنتخب الياباني ثانيًا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب الإمارات اليوم بهدفين مقابل هدف.

الأخضر سيواجه اليابان الاثنين المقبل، في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي في دولة أوزبكستان.

يذكر أن الأخضر الأولمبي كان فاز بخماسية أمام طاجيكستان، حيث سجل الأهداف كل من “حمد اليامي، أيمن يحيى، هيثم عسيري، متعب الحربي، عبدالله رديف”.