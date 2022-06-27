وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن مخاطر قد تصيب الإنسان إثر تعرضه لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

مخاطر درجات الحرارة المرتفعة:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة قد ينتج عنه إجهاد حراري وضربة شمس، وطفح حراري.

وتابعت أن المخاطر الأخرى للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تتمثل في حروق الشمس، والتشنجات الحرارية.

نصيحة صحية:

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس واللجوء إلى الظل هذه الأيام، مع شرب المياه بكثرة لتعويض النقص في سوائل الجسم.