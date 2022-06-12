انتشرت مؤخرًا ظاهرة تقديم الطعام الساخن في أكياس بلاستيكية، خاصةً في مطاعم الجمبري (الشرمب)؛ ما دفع البعض للتساؤل بشأن مأمونية الغذاء مع وضعه في تلك الأكياس.

تفاعل الأكياس مع الطعام:

ووجه مواطنون هذا التساؤل إلى هيئة الغذاء والدواء، موضحين أن بعض المطاعم تقدم الطعام في أكياس بلاستيكية فهل لهذا تأثير على الطعام أو يمكن أن يتفاعل بشكل يضر بصحة المستهلك؟

الغذاء والدواء ترد:

من جهتها، أكدت الغذاء والدواء أن غالبية الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية الساخنة تكون مصنّعة من مادة عديد الإيثيلين، التي تعتبر من المواد المسموح بملامستها للمواد الغذائية.

وقالت الهيئة: إن تلك الأكياس آمنة إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية اللازمة.

دراسات تحذر:

وكانت دراسات علمية قد أكدت أن استخدام العلب أو الأكياس البلاستيكية- خاصة السوداء منها- لحفظ الأطعمة أو المشروبات الساخنة يؤدى إلى أمراض خطيرة كالسرطان، فهي تمثل خطرًا بالغًا على الصحة، وذلك لاحتوائها على مواد كيماوية خطيرة مثل الزئبق والألومنيوم وغيرها من المواد الأخرى والتي تؤثر بشكل مباشر على المواد الغذائية التي توضع فيها وتجعلها مضرة بالصحة.