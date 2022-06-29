قالت مصادر في السوق، نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون الوقود.

تراجع الخام:

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، فيما ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وتغطي الأسبوعين الماضيين معا، بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر.