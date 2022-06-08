شكا مواطنون من تأخر إصدار صك العقار الخاص بدعم سكني لبناء أراضيهم في حائل رغم مرور 3 سنوات على منحهم تلك الأراضي.

الصكوك تحت الفرز:

وبحسب الشكاوى، هناك 2300 مستفيد من الممنوحين لأراضي في حائل وتم بناؤها وتبقت دفعاتهم في البنك لم يتم استلامهم لعدم وجود صك العقار لغرض الرهن.

وأكدوا أن البنك المعني أكد لهم أن الصكوك لا تزال تحت الفرز، موضحين أنه لم يتم توصيل الخدمات مثل المياه والكهرباء كما تتعرض بيوتهم لسرقة الحديد والأسمنت وكابيلات الكهرباء والنوافذ بسبب هذا التأخر.

سكني يرد:

في المقابل، رد برنامج سكني على الشكوى بالقول إنه يقدر فترة الانتظار وأن المخطط المُشار إليه هو محط اهتمام البرنامج ويتم العمل على إنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

وتابع سكني: حريصون على إنهاء جميع الإجراءات في القريب العاجل.