يبدو أن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، يفكر في الرحيل عن صفوف العميد خلال صيف العام الحالي.

ويُخيم الغموض على مصير كوزمين كونترا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن الدوري الإماراتي قد يكون وجهة كونترا المقبلة، وهو ما ذكره الإعلامي غيث العمري حينما ذكر أن شباب الأهلي دبي الإماراتي يفكر في ضم مدرب العميد للموسم المقبل.

وكان كونترا تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

بند يُتيح التجديد لـ مدرب الاتحاد بعد نهاية موسم 2021/ 2022:

ووقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقدًا مع كوزمين كونترا حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويوجد بند يُتيح تجديد العقد تلقائيًّا لموسم رياضي واحد بناء على رغبة الطرفين.

وفي وقت سابق، تسببت خسارة نادي الاتحاد من الطائي وفوز الهلال على أبها في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أزمة للعميد بسبب عدم قدرته على حسم الدوري في آخر جولتين.

ورغم أن الهلال أصبح رصيده 61 نقطة مثل العميد، في صدارة الدوري، لكن العميد هو المتصدر رغم الخسارة، فكيف حدث ذلك؟!

الاتحاد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.