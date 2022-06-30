وجه المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اعتذرًا لجماهير النادي بعد خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ30 لصالح نادي الهلال.

رسالة كونترا

وقال كونترا اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر” : “أهلا بجماهير العميد، أريد الاعتذار بعد خسارة لقب الدوري في اللحظات الأخيرة، لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا لكننا لم نحقق تطلعاكم، الأبطال العظام دائمًا يتعلمون من هزائمهم ومن أخطائهم”.

وكان العميد تعادل مع نادي الباطن في الجولة الثلاثين ليحتل وصافة الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن نادي الهلال البطل.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فكرت في تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يُقربه من الرحيل.