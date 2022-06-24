أوضح المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن فريقه مصمم على الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم منافسة الهلال القوية على اللقب.

وقال كونترا: “لقد كنا بحاجة للفوز على الاتفاق بعد التعثر بالمباريات الأخيرة، وسنقاتل حتى الجولة الأخيرة وسنسعى للفوز في آخر مباراة لنا، ولن نفكر في نتائج الهلال”.

كيف يحقق الاتحاد لقب الدوري ؟

جدير بالذكر أن الاتحاد بحاجة للفوز على فريق الباطن في الجولة الثلاثين، يوم الاثنين المقبل، بينما سيواجه الهلال فريق الفيصلي في الجولة الثلاثين، وفي حال تعثر الهلال بالخسارة أو التعادل أمام الفيصلي، سيكون العميد بطل الدوري.

الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.