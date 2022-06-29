أعلن نادي الوصل الإماراتي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب السعودية السابق لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الإماراتي بالفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوصل عبر “تويتر” أن بيتزي سيكون مدربًا لنادي الوصل لمدة موسم واحد.

أهم إنجاز لـ بيتزي مع منتخب السعودية:

وسبق للمدرب الأرجنتيني صاحب الـ54 عامًا تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة من 2017 إلى 2019 وقاد الأخضر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بـ روسيا.

كذلك سبق للمدرب بيتزي تدريب فالنسيا الإسباني ومنتخب تشيلي ونادي سان لورينزو الأرجنتيني.