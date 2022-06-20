ارتبط اسم اللاعب البرازيلي تاليسكا بالرحيل عن نادي النصر مؤخرًا في صيف العام الحالي.

وفكّر نادي فنربخشة التركي في ضم اللاعب البرازيلي الذي يشعر برغبته في الرحيل عن النصر بحسب التقارير كون الفريق لم ينافس على أي بطولة في موسم 2021/2022.

وأفادت صحيفة Sporx أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق ومدرب نادي فنربخشة يرغب في ضم تاليسكا وسيحاول إقناعه بالانضمام لمشروعه بالفترة المقبلة.

عرض فنربخشة يُغري نجم النصر

ويفكر فنربخشة في تقديم راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو للاعب البرازيلي صاحب الـ28 سنة.

وفي وقت سابق، كان اللاعب البرازيلي تحدث عن علاقته بنادي باهيا البرازيلي قائلًا: علاقتي مع نادي باهيا هي علاقة حب، أنا أفتقد لكرة القدم البرازيلية وأتمنى العودة يومًا ما لباهيا فهو النادي الذي من خلاله وصلت للمنتخب يومًّا ما، ولا زلت أحلم بالعودة لتمثيل المنتخب وهي أمنية كل لاعب برازيلي”.

وكان اللاعب البرازيلي انضم إلى النصر في 2021 قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.