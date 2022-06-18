بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة سخرت مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم كل الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بإشراف مركز أبو عجرم والدوائر الحكومية الخدمية والتطوعية.

جهود مميزة:

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر عيد الشمري أنه تم تجهيز مخيمات للإدارات الخدمية المشاركة، وتم الانتهاء من تركيب مخيمات المبيت وفرشها وتكييفها وتجهيز مخيمات كبيرة، وتجهيز طرق معبدة، وزيادة غرس الأشجار لترطيب الأجواء، وتركيب

أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات وفوانيس، وتنفيذ شبكة رذاذ للماء بمساحة 10 آلاف متر مربع، وتركيب المكيفات، إضافة إلى وضع اللوحات الترحيبية والأعلام السعودية، كما تم تمديد شبكة المياه بمدينة الحجاج بأبو عجرم، وإضافة مولدات وعدادات كهربائية، لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الحديثة الحدودي مع دولة الأردن الشقيقة، والقادمين من منفذ جديدة عرعر الحدود مع دولة العراق الشقيقة.