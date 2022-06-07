وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف تجويد وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

تفاصيل مذكرة التفاهم:

وتهدف مذكرة التفاهم للمساهمة في التأكد من اعتمادية المواصفات القياسية للأنظمة الكهروميكانيكية الموجودة ضمن النطاق الجغرافي للحرمين الشريفين، وكذلك العمل على إنشاء منهجية معتمدة لإدارة المخاطر المهنية، والتعاون في تطبيق عدد من المواصفات القياسية السعودية، والمشاركة في الفرق الفنية واللجان لاستحداث وإصدار مواصفات ومقاييس وأنظمة وأدلة للجودة خاصة للمرافق وفق النموذج الوطني الدولي، وكذلك الاستفادة من دعم الهيئة في اقتراح المواصفات السعودية المطابقة للأعمال والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتأهيل لتطبيق هذه المواصفة.

حضر توقيع الاتفاقية من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري، ومدير عام الاتفاقية والشراكات المجتمعية عبدالرحمن بن يوسف الوابل.