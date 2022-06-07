أبرمت الهيئة العامة للترفيه، أمس، مذكرة تفاهم مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات رؤية السعودية 2030.

ومثل الهيئة في توقيع المذكرة التي تمت في الرياض المهندس فيصل بن سعيد بافرط رئيسها التنفيذي، ومن “كفالة” همام عبدالعزيز هاشم مدير عام البرنامج.

تعزيز منظومة الترفيه:

وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة بتقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه المختلفة والخدمات ذات الصلة بسلاسل الإمداد للقطاع الترفيهي وبنيته التحتية في المملكة.

ضمانات كفالة:

ويقدم “كفالة” ضمانًا للمنشآت متناهية الصغر بحد أقصى يصل إلى 2.5 مليون ريال، وللمنشآت الصغيرة بحد أقصى 5 ملايين ريال، فيما سقف الضمان للمنشآت المتوسطة بحد أقصى 15 مليون ريال.

ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة من برامج مبادرة “دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه” بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة.

ومن ضمن أهداف المذكرة دعم تنمية قطاع الترفيه في المملكة ودعم وتشجيع القطاع الخاص، من خلال تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة للمستثمرين لضخ الاستثمارات في القطاع، بما يتوافق مع خطة تحفيز القطاع الخاص الواردة في أهداف رؤية السعودية 2030.