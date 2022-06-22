وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا في آخر محطات جولته الإقليمية، اليوم الأربعاء، حيث أقيمت مراسم استقبال رسميه في القصر الرئاسي في أنقرة وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبليه.

فيديو | مراسم استقبال رسمية لـ #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله للقصر الرئاسي في أنقرة #ولي_العهد_في_تركيا #الإخبارية pic.twitter.com/wefDRiihbm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2022

ولدى وصول ولي العهد، إلى القصر الرئاسي أقيمت له مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض الزعيمان حرس الشرف.