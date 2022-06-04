أكد الخبير في الفلك خالد الزعاق أنه مع دخول مربعانية القيظ سنلاحظ من يوم غد الأحد ارتفاعاً ملحوظاً لدرجات الحرارة المقاسة والمحسوسة طوال السبعة أيام المقبلة.

مع دخول مربعانية القيظ

سنلاحظ من يوم غدٍ :

ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة المقاسة والمحسوسة طوال السبعة أيام القادمة

ويوم الخميس ستكون ذروة الموجة وتصل حدود :

49 درجة في الظل على #الكويت #العراق

48 درجة في الظل على #الخفجي #النعيرية

pic.twitter.com/4RrLETbGMC — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 4, 2022

ذروة مربعانية القيظ:

وتوقع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يوم الخميس ستكون ذروة الموجة وتصل حدود 49 درجة في الظل على الكويت والعراق و48 درجة في الظل على الخفجي والنعيرية.

توقعات طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.