عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، الذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2022م، بالعاصمة الرياض اجتماعها الثالث وذلك بمقر المركز بالرياض، برئاسة الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

أصداء المؤتمر:

وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أصداء المؤتمر وما يلقاه من دعم وتشجيع ومتابعة من قبل الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس الأمناء، موضحاً في الوقت نفسه أهميته ومكانته العلمية بين المؤتمرات السابقة لإبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

آخر موعد للمشاركات:

وتمت إحاطة اللجنة بأن بنهاية شهر يونيو هو آخر موعد لقبول المشاركات العلمية التي وردت من 32 دولة، والبدء في إجراءات تحكيمها علمياً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية اعتماد ساعات تدريبية صحية معتمدة للمؤتمر، وعدداً من المواضيع المتعلقة بالتجهيز التقني والفني والجانب الدعائي والإعلامي للمؤتمر والاستعدادات اللوجستية والمكانية من خلال تفقد المدرج والقاعات، والاطلاع على مدى جاهزيتها لاستقبال فعاليات هذا المؤتمر.

وفي ختام الاجتماع، قدم رئيس اللجنة شكره لأعضاء اللجنة وجهودهم البارزة في الأعمال التحضيرية والتنفيذية للمؤتمر.