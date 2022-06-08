أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تهيئة الفصول الدراسية لـ 29 مركزًا لذوي الإعاقة ومحو الأمية, بالإضافة إلى توزيع المستلزمات التعليمية -كالكراسي والوسائل المدرسية اللازمة- في محافظتَيْ عدن وحضرموت، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.

خدم 5.775 طفلًا

كما تفقد فريق المركز وعدد من المسؤولين الحكوميين سير التجهيزات لمركز التدريب والتأهيل في المجمع المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة عدن، أحد المراكز التي يستهدفها المشروع.

وأوضح مدير فرع المركز بعدن صالح الذيباني أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المقدم ضمن المشروع 5.775 طفلاً، ستُقدَّم لهم ما يزيد عن 20 ألف ساعة تعليمية فردية، مؤكداً أن المركز يسعى من خلال المشروع إلى بناء قدرات الكادر التعليمي وتنفيذ الحملات التوعوية.

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

من جانبه, أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع محو الأمية وتعليم الكبار محمد حسين حاج بدور مركز الملك سلمان للإغاثة وجهوده الهادفة إلى تعزيز قطاع التعليم؛ كونه ضمن القطاعات المهمة، منوهًا بالدعم المقدم من المركز, الأمر الذي أحدث نقلة نوعية وواقعًا ملموسًا لدى الطلاب.

ويأتي ذلك في ظل حرص المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة- على تنفيذ جملة من مشاريع الدعم المجتمعي التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية في اليمن.