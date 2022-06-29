حذرت الإدارة العامة للمرور من انخفاض الرؤية الأفقية؛ في منطقة جازان؛ تأثرًا بموجة الغبار التي تجتاح المنطقة والمعروفة محليا باسم الغبرة.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية لإدارة المرور على تويتر: “مرور منطقة جازان يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لانخفاض الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة”.

بداية موسم الغبرة

وتشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم . ونشر مغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق العواصف الرملية الكثيفة في مناطق متفرقة من منطقة جازان.

تداعيات العواصف الرملية

وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تكامل العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.