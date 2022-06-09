أعلنت السلطات الصحية المكسيكية صباح اليوم الأربعاء، فرار مريض أمريكي مصاب بـ جدري القرود خلال فترة علاجه بإحدى مستشفيات المدينة، ومغادرته البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة أن الرجل يبلغ 48 عامًا ومن تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك، بالرغم من إخبار الطاقم الطبي له بضورة بقائه في العزل ووإجراء فحوصات جدري القرود.

وأكدت أن المريض عند دخوله المستشفى ظهرت عليه أعراض السعال، والقشعريرة، بالإضافة إلى آلام في العضلات، وطفح جلدي على الوجه والرقبة.

كما أشارت إلى أنه بعد فراره من المستشفى توجه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر، واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.

جدري القرود في أمريكا

يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت في وقت سابق إن مسؤولي الصحة الأمريكيين بصدد الإفراج عن جزء من جرعات لقاح جينيوس لاستخدامها في حالات جدري القرود، مضيفة أن هناك أكثر من 1000 جرعة في المخزون الوطني.

وأكد مسؤولو المراكز أنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن،في ذلك الوقت: إن تفشي مرض جدري القرود هو أمر “يجب أن يكون مصدر قلق للجميع”، مضيفًا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجهًا إلى اليابان: “نبذل جهدًا كبيرًا لمعرفة ما سنفعله”.