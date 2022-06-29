لا تزال احتجاجات المزارعين في هولندا مستمرة، وذلك بعد إعلان الحكومة نيتها إدخال لوائح بيئية جديدة وخفض النيتروجين.

ذبح أبقار

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، هدد المزارعون بهولندا، بذبح أبقار على أبواب البرلمان، وذلك احتجاجاً على نية الحكومة خفض النيتروجين، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر سلباً على أعمالهم، نظرًا لأن الأسمدة والماشية من المصادر الرئيسية لانبعاثات هذه المادة في الغلاف الجوي.

وتجمع محتجون أمس الثلاثاء خارج مبنى البرلمان في لاهاي وأحضروا أبقاراً معهم وهددوا بذبحها احتجاجاً على نوايا الحكومة لخفض النيتروجين.

احتجاجات المزارعين

وتشهد هولندا موجة احتجاجات، فشل المزارعون، الاثنين الماضي، بواسطة الجرارات الزراعية حركة المرور في أجزاء من البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة خطة لإدخال لوائح بيئية جديدة فيما يتعلق بانبعاثات النيتروجين.

وتتجه الحكومة الهولندية لاتخاذ إجراءات صارمة للوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التلوث الناجم عن النيتروجين وهذا يعني أن بعض المزارع ستغلق.

وأكدت الحكومة أنها ترغب في خفض إنتاج النيتروجين في البلاد إلى النصف بحلول عام 2030.