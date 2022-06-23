عقدت لجنة الشؤون الخارجية – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1442-1443 هـ.

تفاصيل جلسة الشورى

جاء ذلك برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة وبحضور عددٍ من المسؤولين في وزارة الخارجية يتقدمهم مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها ورأيها للمجلس في إحدى جلساته المقبلة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها مع مسؤولي وزارة الخارجية أبرز ما تضمنه التقرير من جوانب تتعلق بأدائها خلال عام التقرير وأبرز إنجازات الوزارة، إلى جانب أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المناطة بها، ودورها الكبير في سبيل حماية المصالح الوطنية ورعاية المواطنين، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

شارك في الاجتماع من وزارة الخارجية وكيل الوزارة للاستراتيجية والتخطيط سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز آل مقرن، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم خالد السحلي، ووكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد أبو النصر، وعددٌ من مسؤولي وزارة الخارجية.

جهود لجان الشورى

يُذكر أن لجنة الشؤون الخارجية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير المتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.