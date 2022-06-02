اختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية برنامج “نبض” للفتيات أمس الأربعاء، والذي استمر لمدة شهر كامل، بالتعاون مع جمعية إيراق، بإجمالي 21 ساعة تدريبية، وبلغ عدد المستفيدات 23 مستفيدة.

مهارات متنوعة:

ويهدف البرنامج إلى إكساب المستفيدة مهارات متنوعة، فهو عبارة عن سلسلة شيقة من الترفيه والتعلم وصقل المهارات، كما تضمن تقديم 7 دورات تطويرية للفتيات – حضورية- تضمنت: (تغليف الهدايا، كوني مبدعة، الإسعافات الأولية، مهارات استخدام عروض البوربوينت، اكتشف قيمك، مهارة الإلقاء و دورة التجارة الإلكترونية)، وورشة عمل عن طريق – زوم- بعنوان ” اختيار التخصص الجامعي”.

مدربات أكفاء:

كما استهدف المشروع الفتيات في المرحلة (المتوسطة، الثانوية الجامعية)، وبإشراف مدربات أكفاء وفريق عمل إداري وتنظيمي من الجمعية.

وتُعد جمعية مساعي النسائية الخيرية، إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.