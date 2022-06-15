عقدت جمعية مساعي النسائية الخيرية في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم أمس الثلاثاء الموافق اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع وغير العادي الثالث لعام ٢٠٢٢ م.

تفاصيل الاجتماع:

ورأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة لولوة الواصل، في بداية الاجتماع رحبت بالسادة الحضور وأعضاء الجمعية العمومية، وشكرت لهم حضورهم وحرصهم وتفاعلهم، كما قدمت شكرها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها وسعيها لتحقيق المستهدفات، وتعزيز دورها في تعظيم جودة المهنة وزيادة الموثوقية، وتطوير البيئة التنظيمية والرقابية.

أعمال وإنجازات الجمعية:

واستعرضت المدير التنفيذي للجمعية عائشة العيوني تقريرًا عن أداء الجمعية لعام ٢٠٢١م تطرقت من خلاله لأبرز أعمال وإنجازات الجمعية والجهود المبذولة لتطوير العمل، إضافة إلى عرض القوائم المالية لمراقب الحسابات لعام 2021م، كما تطرقت لعرض الموازنة التقديرية واستراتيجية مساعي لعام 2022م.

بعد ذلك، تم افتتاح اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الثالث وذلك بالتصويت على الموافقة على استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وتعديل اللائحة الأساسية لجمعية مساعي الخيرية المادة رقم 29.

وفي نهاية الاجتماع شكرت نائب رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء على تفاعلهم وتصويتهم.