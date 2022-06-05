أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الدكتور منصور القحطاني، أن الإحصائيات الأخيرة أدرجت السيجارة الإلكترونية ضمن التدخين، وليست وسيلة للإقلاع عن التدخين.

الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ: نسعى لزيادة أسعار التبغ بنسبة 150%#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1OHT3Q0Pwq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 5, 2022

وتابع خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد: بعض الدراسات قديمًا لم تكن تصنف التدخين الإلكتروني تدخينًا، وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية لا زالت تعتبره من التبغ وليس وسيلة مساعدة للإقلاع.

السيجارة الإلكترونية:

وتابع القحطاني: السجائر الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين الإدمانية وهي أحد أنواع التبغ، والمملكة ضمن 13 دولة وضعت لائحة تنظيمية للتدخين الإلكتروني، بحيث لا يفسح المجال أمام هذه المنتجات عن طريق هيئة الغذاء والدواء إلا بنسب معينة من النيكوتين.

منع نكهات:

وأردف: هيئة الدواء والغذاء تمنع أيضًا بعض النكهات باعتبارها دعاية جذابة لهذه المنتجات، فهناك أشخاص يأنفون من رائحة التدخين، والسجائر والشيشة الإلكترونية قد تكون لها رائحة مقبولة وتجذب البعض إلى التدخين.

وتابع الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ: نسعى لزيادة أسعار التبغ بنسبة 150%، وأضرار التدخين السلبي أو التدخين القسري مثبتة علميًّا، وهناك أيضًا ما يسمى بـ التدخين التراكمي، وتدخين الشيشة لمدة ساعة يوازي تدخين 50 سيجارة تقليدية.