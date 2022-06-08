دعا مجلس إدارة شركة أكوا باور، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 30 يونيو 2022، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نحو 562.95 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

حصة السهم:

وقالت أكوا باور في بيان على موقع السوق المالية “تداول” اليوم الأربعاء، إن حصة السهم تبلغ 0.77 ريال، تمثل نسبة 7.7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

توزيع أرباح مرحلية:

ويصوت المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.