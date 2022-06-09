وافق مساهمو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء أمس، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 90.75% عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 795 مليون سهم.

رأس المال:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، إن رأس المال يصبح بعد الزيادة 16.71 مليار ريال بدلاً من 8.76 مليار ريال، ويصبح عدد الأسهم 1.671 مليار سهم بدلاً من 876 مليون سهم.

ويبلغ سعر طرح أسهم حقوق الأولوية 10 ريالات للسهم بقيمة طرح إجمالية نحو 7.95 مليار ريال، وتكون نسبة الزيادة لكل سهم 0.9075 سهم.

رفع ملاءة الشركة المالية:

وأضافت الشركة أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.