دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، حزمة من المشاريع النوعية في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام 1443هـ، بقيمة إجمالية بلغت 90 مليون ريال، شملت إطلاق مشاريع صيانة وتشغيل لكافة مساجد منطقة المشاعر المقدسة ومساجد الحلّ ومشروعي تكيّيف مسجدي المشعر الحرام وأم المؤمنين عائشة بالتنعيم، وفرش ميقاتي الجحفة ويلملم.‎

جولة آل الشيخ:

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها آل الشيخ أمس، لمساجد المشاعر المقدسة للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي، تماشياً مع التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بتهيئة كافة الخدمات لضيوف الرحمن قبل بدء موسم الحج.

ووقف معاليه خلال جولته على مسجد “الخيف” بمشعر “منى” الذي توقف عامين بسبب ظروف جائحة كورونا، مطلعاً على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية ومعالجة الهواء بالمسجد، التي تكتمل بنسبة 100% مرتين كل ساعة ، كما اطلع على مشروع فرش المسجد ومسارات دخول وخروج الحجاج التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد، وتفقد الشاشات الإلكترونية التي تقدم المواد الدعوية للضيوف بلغات متعددة.‎

تقارير دورية:

وحث خلال لقائه المشاركين في أعمال الوزارة بالحج بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وبذل المزيد من الجهد كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، مؤكداً على متابعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع بتقارير دورية عن مستوى الخدمات وتوظيف التقنية الحديثة لمواكبة رؤية المملكة 2030.‎