أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن شعار المملكة هو صحة الإنسان أولًا، لذلك يجب أن تكون هناك اشتراطات للمحافظة على صحة الحاج في كامل رحلته.

#في_العلن | د. عبدالفتاح مشاط – نائب وزير الحج والعمرة: شعار المملكة هو صحة الإنسان أولًا، لذلك يجب أن تكون هناك اشتراطات للمحافظة على صحة الحاج في كامل رحلته. #قناة_السعودية #بسلام_آمنين @K_Alsuliman pic.twitter.com/ZusIGjclKQ — قناة السعودية (@saudiatv) June 26, 2022

وتابع مشاط، في تصريحات للقناة السعودية، أنه تمت تغطية عرفة بالطاقة الكهربائية بطاقة قد تكفي لمدينة متكاملة، وإذا تحدثنا عن منى فقد تم تطوير المخيمات الموجودة بها بشكل متكامل.

تطوير أماكن السكن:

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة: تم تطوير أماكن السكن في مشعر منى، بالإضافة لدورات المياه؛ حيث تم استحداث 1000 مجمع لدورات المياه، وتم بذل مجهود كبير لهذه التطورات.

ولفت إلى أن الحجاج يأتون من 180 دولة، والتباين في المستوى الصحي من دولة لأخرى قد يتحكم في الاشتراطات الصحية.