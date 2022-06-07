في الوقت الذي تتعرض في المملكة لموجة طقس شديد الحرارة، تسجل مدينة أبها أقل درجات الحرارة على مستوى المدن؛ فتبلغ العظمى فيها 32 درجة مئوية، وفق تقرير المركز الوطني للطقس الصادر اليوم الثلاثاء.

بما ان الأجواء حر 🔥 واستقرار حبيت

نبرد عليكم بهذا المقطع😅 من مدينة #ابها من تصوير عبدالعزيز الأسمري

طبعاً المقطع قديم #رساله_lليوم #عسير #اشياء_تزين_مودك pic.twitter.com/tIcbgPF3G3 — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) June 7, 2022

وشارك بعض أهالي مدينة أبها صورًا ومقاطع فيديو، تظهر جوها المعتدل، وضبابها المميز بالرغم من دخول فصل الصيف؛ فغرد يحيى العلكمي، بمقطع فيديو يظهر الساعات المبكرة من الصباح؛ كاتبًا: “أبها تفيق”.

أما فرح فكتبت: “جزء من وطني أبها”.

جزء من وطني ابها ❤️ pic.twitter.com/vEfw42YRQv — فرح بنت عم هيفاء 😜 (@Farah57445507) June 7, 2022

وشارك حسين الموسوي، مقطع فيديو من منطقة مرتفعة تظهر الضباب؛ مغردًا: “مدينة أبها في أبهى صورها مع الأجواء الضبابية الممطرة وشجرة الجكراندة بأزهارها البنفسجية ذات العطر الفواح”.

مدينه أبها السعوديه في ابهاء صورها مع الأجواء الضبابيه الممطرة وشجرة الجكراندة باازهارها البنفسجيه ذات العطر الفواح. pic.twitter.com/FkQdAZ4JJd — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) June 7, 2022

أما أبو مهند العسيري، فاختار لقب “مدينة الضباب” كتعليق على مقطعه المصور من أحد مرتفعات المدينة.