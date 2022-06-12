أدى طلاب الصف السادس الابتدائي، في مناطق المملكة، صباح اليوم الأحد، اختبار نافس وسط تطبيق البروتوكولات، حيث نشرت العديد من إدارات التعليم بالمملكة صورًا من أداء الاختبارات.



طريقة حل اختبارات نافس

ففي نجران، نفذ المستشار التعليمي والتربوي، محسن أحمد آل مرضمة ورشة عمل لتهيئة طلاب الصف السادس الابتدائي، لتأدية الاختبار، وإيضاح كيفية الحل، ونقاط الإجابات.

أداء الاختبارات لطلاب السادس الابتدائي

وفي عسير أدى طلاب المرحلة الابتدائية بالصف السادس الابتدائي الاختبارات الوطنية نافس، والتي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم؛ لتحقيق مؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية والمستهدفات الوطنية. أما في تبوك؛ فقد أدى الطلاب الاختبار بحضور المشرف التربوي، محمد بن علي نصيف.

هدف اختبارات نافس

يذكر أن اختبارات نافس تهدف إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، كما سيتم من خلال نتائج هذه الاختبارات إصدار تقارير عن الأداء التعليمي، وتوظيف هذه التقارير في تقويم مدارس التعليم العام، والتعرّف على ترتيبها ومستواها في مؤشر ترتيب إضافة إلى معرفة تأثير إستراتيجيات التعليم والتعلّم وعمليّات التقويم.

آلية تنفيذ اختبار نافس

تنفذ اختبارات نافس بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 – 8 /6 / 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 – 14 / 6 / 2022م، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.