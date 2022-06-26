انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر شخصًا يعذب كلبًا أسفل بناية من خلال إلقاء الطوب فوق جسده الصغير من على ارتفاع كبير ما تسبب في إصابة الكلب بالذعر والألم الشديد.

وظهرت علامات الألم على الكلب الذي بدأ في العواء؛ وسط سخرية وضحك من مصور المقطع.

غضب واستنكار

وأثار المقطع حالة غضب بين المغردين الذين وصفوا الفعل بالوحشية؛ مطالبين بمحاسبة المتسبب في تغذيب الكلب.. كما اعتبرت بعض التعليقات الفعل بأنه دليل على قسوة القلوب.

وعبر وسم “معذب الكلب بالطوب” قال الدكتور محمد الهدلة :” مقطع مؤلم قاسٍ، فيه استفزاز للمشاعر، ولا يقوم بها إلا من يعانون من حالات نفسية، أو منزوعو القيم الدينية والإنسانية وأنها لا تُمثل المجتمع الذي نعيش فيه. وأضاف: نطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوقيع عقوبة المعتدي على الحيوانات التي قد تصل للسجن ولـ400 ألف غرامة مالية”.

بينما قال نايف الهيضل : “أجاز الشّارع قتل الحيوان المؤذي قتلةً حسنة، ولم يُبحْ تعذيبه بأيّ حال، فكيف بالحيوان الذي لم يؤذِ! بل إنّ تعذيب الحيوان حرامٌ في الشّرع، وجُرمٌ في القانون، ومرضٌ عضالٌ في النّفس!”

وقال أحد المغردين: “من سواد قلبه جايز يسوي بالإنسان كذا لأنه انتزعت منه الرحمة وصار زي الحجر وأقسى ! حسبي الله ونعم الوكيل فيه عايشين بيننا ناس قلوبهم كذا”.

عقوبة تعذيب الحيوان

ويحظر النظام السعودي أي إساءة أو تعذيب للحيوان بأي طريقة، مؤكدًا أنه فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية. وتبلغ عقوبة تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة؛ بغرامات مالية تصل لـ400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.