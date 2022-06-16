تداول مغردون مقطع فيديو لفتاة تربي حوارًا في شقتها؛ بين حالة من التعجب والإعجاب بمنظره الغريب.

ويظهر صغير الناقة متنقلًا بين الغرف في الشقة، في الوقت الذي يمارس فيه أهل البيت نشاطهم بشكل طبيعي.

أفضل من القطط

وتفاعل مغردون مع مقطع الفيديو المتداول؛ إذ اعتبر بعضهم أن تربيته أفضل من تربية القطط، بينما عبر آخرون عن خوفهم من تحركه بالقرب منهم إلى هذه الدرجة.

كما أثارت الطريقة التي يمشي بها الحوار حالة من التعجب، حتى ظن بعض المتابعين أنه مريض، في حين اعتبر آخرون أنه في صغره وحركته الخفيفة تشبه حركة الغزال.