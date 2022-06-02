رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، سمكة (Dactyloptena orientalis)، المعروفة باسم الغرنار الطائر، أثناء رحلة استكشاف في البحر الأحمر، في مشهد جذاب نادر الحدوث.

رصد سمكة (Dactyloptena orientalis) أثناء رحلة استكشاف البحر الأحمر، تمتاز بأنها تنشط في الليل، ذات رأس محمي بألواح عظمية، زعانفها الصدرية كبيرة تفردها كالأجنحة، تمُدْ شوكتها الظهرية بشكل مستقيم في حال شعورها بالخطر. تصطاد القشريات والرخويات في القيعان الرملية.#RSDE#رحلة_العقد pic.twitter.com/bqqSTqwFIE — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) June 2, 2022

مظهر وحشي

وتمتاز سمكة Dactyloptena orientalis، بنشاطها الليلي، كما يبدو شكلها أقرب للسمكات المتوحشة؛ فهي ذات رأس محمي بألواح عظمية، وزعانفها الصدرية كبيرة تفردها كالأجنحة، كما تمُد شوكتها الظهرية بشكل مستقيم في حال شعورها بالخطر.

ويصل طول الجرنارد الطائر الشرقي إلى 40 سم (16 بوصة)؛ إلا أن حجمه الشائع حوالي 20 سم (8 بوصات).

ويمكن تمييز هذه السمكة برأسها العريض، مع خطم حاد وعينين متباعدتين؛ وتحتمي في جسم لديها جسم قوي مدرع بشدة؛ أما زعنفتها الظهرية فهي ذات سبعة أشواك وتسعة أشعة ناعمة؛ بينما الزعنفة الشرجية لا تحتوي على أشواك، لكنها تحتوي على ستة أو سبعة أشعة ناعمة.

وسائل الدفاع

الزعانف الصدرية لهذه السمكة تمثل إحدى وسائل الدفاع، فهي ضخمة ومستديرة بها العديد من البقع الداكنة والخطوط المتموجة وحافة زرقاء لامعة، وكل شعاع له امتداد يشبه المحسس على الطرف، وفي حال شعورها بالخطر تتمدد زعانفها لتشبه أجنحة الطائر فتحيط بها من كل الجوانب لإخافة الأسماك الموجودة؛ أما زعانف الحوض فتستخدما كأقدام لمشي على قاع المحيط أو البحر.

واستكمالًا للحماية؛ تتميز هذه السمكة بأنها مموهة جيدًا باللون البني الرمادي مع علامات بنية داكنة أو سوداء على رأسها. وتصطاد السمكة المذكورة القشريات والرخويات في القيعان الرملية، إذ تعتبر هذه الكائنات غذاءها الرئيسي.

موطن سمكة الغرنار الطائر

تنتشر سمكة الغرنارد الطائر الشرقي على نطاق واسع في جميع أنحاء المياه الاستوائية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك البحر الأحمر؛ ويمتد نطاقها من سواحل شرق إفريقيا إلى بولينيزيا والسواحل الغربية والشمالية والشرقية لأستراليا، كما توجد في قاع البحر في الخلجان ومصبات الأنهار والمناطق الرملية.