أعلن مصرف الإنماء عن فتح باب التقديم لحديثي وحديثات التخرج (الدبلوم فأعلى) للانضمام في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل بمدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية.

شروط الالتحاق ببرنامج تمهير

يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب

يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج

يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة الدبلوم فأعلى

يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجل في التأمينات خلال الأشهر الستة الماضية

لتسجيل في برنامج تمهير (طاقات)

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة طاقات

اختيار برنامج تمهير

تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل

تقديم طلب التسجيل

– مهارات مطلوبة:

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية

معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office – خاصة برنامج Excel

» للتفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا) وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب