أعلن مصرف الإنماء عن فتح باب التقديم لحديثي وحديثات التخرج (الدبلوم فأعلى) للانضمام في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل بمدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية.
شروط الالتحاق ببرنامج تمهير
-
يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب
-
يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج
-
يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة الدبلوم فأعلى
-
يجب ألا يكون اسم المتدرب مسجل في التأمينات خلال الأشهر الستة الماضية
-
لتسجيل في برنامج تمهير (طاقات)
-
الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة طاقات
-
اختيار برنامج تمهير
-
تعبئة البيانات المطلوبة لتسجيل
-
تقديم طلب التسجيل
– مهارات مطلوبة:
-
مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية
- معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office – خاصة برنامج Excel
» للتفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا) وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب
اترك تعليقاً