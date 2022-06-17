ألقت سيدة مصرية نفسها وأبنائها الثلاثة في ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، في صعيد مصر تاركة رسالة لزوجها تخبره بأسباب فعلتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا، بغرق ربة منزل و3 أطفال في ترعة الإبراهيمية، لتنتقل إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا.

تفاصيل واقعة الانتحار

وعن تفاصيل الواقعة، كشفت إحدى أقارب المجني عليها، أن الانتحار حدث بسبب تراكمات وضغوط عائلية قبل الواقعة، ما دفع السيدة الراحلة أن تُلقي بنفسها وأولادها في ترعة الإبراهيمية.

وأضافت أن والد الأطفال، متواجد في قسم شرطة سمالوط، للتحقيق معه، من أجل معرفة أسباب انتحار أفراد أسرته الأربعة.

وأشارت إلى أنها كانت كثيرة الخلافات مع زوجها، وكانت تذهب إلى منزل والدها باستمرار بسبب المشكلات الدائمة، ولكن أهلها كانوا يعيدونها إليه في كل مرة.

رسالة تكشف السر

ولفتت إلى أن هذه المرة كتبت السيدة ورقة لزوجها، تخبره فيها أنه لن يراها ولا أولاده مجددًا، لتغادر المنزل ظهرًا، وعندما استيقظ زوجها من قيلولته لم يجدها.