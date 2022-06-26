أعلنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عن إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، وذلك في رحاب مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢م.

ورفع المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة، رئيس مجلس أمناء الجائزة الأستاذ فيصل بن معمَّر، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة والتوجيه الكريم بإقامة حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

الحاصلون على جائزة الملك عبد الله للترجمة

يُشار إلى أن مكتبة الملك عبد العزيز العامة، أعلنت مؤخرًا عن أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة 1443هـ- 2021م، حيث قرَّر مجلس أمناء الجائزة بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية، منح الجائزة للفائزين بها في فروعها الستة.

جائزة عالمية تقديرية

وتعد جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، أحد مشروعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة التي أطلقتها في أكتوبر 2006، وهي جائزة عالمية تقديرية تمنح للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها. وجاء اختيار مكتبة الإسكندرية لإقامة حفل الجائزة في دورتها العاشرة؛ نظرًا لتاريخها الثقافي العريق الذي يعود إلى عصور الحضارات القديمة، ولدورها المعرفي المؤثر عربيًا وعالميًا.

وقد قامت الجائزة بعقد دوراتها السابقة في عواصم عالمية بدأت من الرياض ثم الدار البيضاء ثم باريس ثم بكين ثم برلين ثم ساوباولو ثم جنيف ثم طليطلة ثم الرياض.