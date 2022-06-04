رفضت مصر، اليوم السبت، دخول شحنة قمح هندي كانت موجهة لتركيا؛ بسبب وجود آفة خطيرة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار، اليوم السبت، أن مصر رفضت السماح بدخول مركب قمح هندي كان بالأساس متجهًا إلى تركيا؛ لمخالفته “اشتراطات سابقة خاصة بالحجر الزراعي”.

مصر في انتظار أول شحنة هندية:

وأضاف العطار لرويترز: “رفضنا دخوله قبل أن يصل مصر”، مشيرًا إلى أن “الحجر الزراعي التركي رفض دخول الشحنة”.

وتنتظر مصر، التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، وصول أول شحنة قمح هندي لها في وقت لاحق اليوم السبت، اشتراها القطاع الخاص المصري.

وقال وزير التموين علي مصيلحي في مايو: إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الهند لشراء 500 ألف طن من القمح، خارج نظام المناقصات المعتاد، لكن لم يتم توقيعه حتى الآن.

وفي إبريل (نيسان)، أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها وافقت على الهند كمصدر لإمدادات القمح، بينما تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى إيجاد مصادر بديلة لمشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت الحكومة الهندية أنها لا تزال تسمح بالشحنات التي تنتظر التخليص الجمركي والصادرات إلى مصر. وقال مصيلحي في وقت سابق: إن الحظر الهندي لن ينطبق على اتفاق حكومي مع مصر.