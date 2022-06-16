أعلنت شركة مطارات القابضة عن رعايتها لمعرض صالات الركاب 2022 المقام خلال المدة من 15 إلى 17 يونيو الجاري في مدينة باريس الفرنسية، وذلك بجانب العديد من المشاركين من كبرى شركات الطيران والمطارات.

فرصة للمطارات وشركات الطيران

وسيوفر المعرض أهم فرصة للمطارات وشركات الطيران لمناقشة القضايا الحالية، ومرحلة تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد، والرؤى المستقبلية للمطارات، وتكوين علاقات تجارية على نطاق عالمي في هذا القطاع الواعد، حيث يحضر أكثر من 10000 شخص من 130 دولة على الأقل كل عام.

معرض صالات الركاب 2022

ويُعد معرض صالات الركاب 2022 أكبر معرض سنوي للمطارات في العالم، حيث يغطي مساحة تزيد عن 19000 متر مربع. ويوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة وتجربة أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات، مع أكثر من 250 عارضاً يعرضون أحدث الابتكارات والحلول لتعزيز الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب في المطارات في جميع أنحاء العالم.