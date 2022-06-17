تعرض سالم الدوسري، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، لانتقادات قوية؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

وطالب الإعلامي الرياضي علي هبة باستبعاد الدوسري من التشكيلة الرئيسية للأخضر الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

الانتقادات تطارد سالم الدوسري:

وقال هبة في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: “الدوسري أصبح مستهلك وغير قادر على تقديم الإضافة لـ الأخضر، مستواه في هبوط مستمر، وعلى الرغم من ذلك، يلعب في التشكيل الأساسي للمنتخب، ويتواجد في جميع المباريات”.

وطالب علي هبة، الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بـ”الاعتماد” على أسماء جديدة، في التشكيل الأساسي، قادرة على تحقيق إنجازات، خلال السنوات القادمة.

وكان سالم الدوسري رد على الانتقادات التي وُجهت له من قبل بعض الجماهير، بسبب عدم تركيزه على كرة القدم مؤخرًا، وذلك على خلفية انضمامه لـ معسكر الأخضر الأخير في إسبانيا.

وقال الدوسري في مقطع فيديو: “وبعدين معكم؟ أي شيءٍ أنزله في السناب للجميع وليس خاص بي فقط”.