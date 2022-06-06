أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، أنه سوف يجري اختيار حجاج الداخل عن طريق القرعة الإلكترونية دون تدخل بشري؛ لضمان عدم المحاباة في الاختيار.

معايير المفاضلة:

وتابع متحدث الحج والعمرة، خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن معايير المفاضلة بعد الانتهاء من التسجيل، حيث سيكون أول شرط الالتزام بضوابط الحج من التحصين والفئة العمرية، والأولوية لمن لم يسبق له الحج.

المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة: سوف يتم اختيار حجاج الداخل عن طريق القرعة الالكترونية بدون تدخل بشري@MoHU_SP#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HeNjcT5p2t — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 6, 2022

الاختيار النهائي:

وأردف أن الاختيار النهائي بين المرشحين النهائيين سيكون من خلال قرعة إلكترونية دون تدخل بشري لضمان عدم وجود أي محاباة، وسيتم إبلاغ المرشح بالقبول النهائي من خلال رسائل sms على الهواتف الذكية، ويمنح فترة صلاحية 48 ساعة للدخول للمسار وشراء الباقة وإصدار تأشيرة الحج.