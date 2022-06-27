أصيب معلم في إحدى الدول الأجنبية بخيبة أمل حين أحضر 15 صندوقًا من البيتزا ليحفتل مع طلابه بانتهاء العام الدراسي لكن لم يحضر أحدٌ منهم.

ياعمرررري الاستاذ جايب لهم ١٥ بيتزا عشان اخر يوم لهم بس محد جا😭😭💔💔 pic.twitter.com/TFFx47SxYG — Lena🐻 (@lenaamaw) June 26, 2022

وأظهر مقطع فيديو المعلم وهو ينقل الصناديق فيما لا يوجد سوى شخص أو اثنين تقريبا داخل القاعة.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد للفكرة التي أراد المعلم أن يختم بها العام وما بين منتقد لهذا الأمر مؤكدين أن هذه الطريقة ليست في محلها.