توقع تقنيون أن تقدم شركة أبل تحديثات جديدة لأجهزة آيفون وآيباد، خاصةً في نظام التشغيل “iOS 16” و”iPadOS 16″، والتي من المنتظر أن تعلن عنها الشركة خلال الكلمة الرئيسية لمطوري “WWDC 2022” في 6 يونيو الجاري.

إخطارات ورسائل:

والتغييرات التي تم إجراؤها على جهاز آيفون تحديثات للاخطارات والرسائل وتطبيق Health، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، كذلك من المتوقع أن يحصل تطبيق Health على ميزات جديدة تعمل مع آيفون وساعات أبل.

كما أنه سوف تضيف أبل عناصر واجهة مستخدم جديدة إلى شاشة القفل مع دعم ميزة “Always on display”، وهي استمرار عمل الشاشة بشكل دائم على هواتفها المقبلة آيفون 14 وآيفون 14 برو، ما سيسمح ذلك بمشاهدة الأدوات ورسائل التنبيهات على جهاز آيفون في وضع قفل الشاشة.

خيارات جديدة في آيباد:

كما أنه من المتوقع أن تضيف أبل خيارات جديدة لتعدد المهام على آيباد.

وفي العام السابق، سمحت آبل بتشغيل تطبيقين جنباً إلى جنب، لكن بعض المستهلكون يرغبون في عمل المزيد باستخدام أجهزة iPad الخاصة بهم لطالما أرادوا إضافة خيار تشغيل المزيد من التطبيقات في نوافذ مختلفة، كما هو الحال في جهاز ماك.

كما قد تعلن الشركة أيضاً عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من طراز “MacBook Air” في الحدث المقبل وفقاً لما قالته “بلومبرغ”.