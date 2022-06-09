أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبار التحصيل الدراسي هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية في بعض المقررات.

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن صلاحية الاختبار خمس سنوات من تاريخ الاختبار.

ما هو الاختبار التحصيلي؟

يعتبر الاختبار التحصيلي أحد أهم شروط الالتحاق بالتخصصات الجامعية المختلفة، لمعرفة قدرة الطلاب على الاستجابة وتحديد الجامعات المرغوب فيها.

نشر مركز قياس، مواعيد تسجيل الاختبار التحصيلي 1443، للإناث والذكور من خلال التقديم على الرابط التالي (اضغط هنا).

التسجيل في الاختبار التحصيلي:

على الطلاب والطالبات اتباع بعض الخطوات التي تمكنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي، وهي:

– ينبغي في البداية زيارة موقع منصة قياس الموجود على الشبكة.

– قم بتسجيل الدخول ودون كلمة السر ورقم السجل الخاص بك.

– اضغط بعدها على كلمة الاختبارات المتاحة بملف الطالب، ثم اختر منها الاختبار التحصيلي.

– حدد أنك ترغب في الامتحان ورقيًّا أم إلكترونيًّا.

– وافق بعدها على كل شروط وأحكام المنصة وحدد المقعد والوقت الذي يناسبك.

– اضغط بعدها على التالي.