نشر الفنان فايز المالكي، صورة تجمعه بالإعلامي أحمد الفهيد، ولاعب النصر والمنتخب السابق ماجد عبدالله، على حسابه بموقع “تويتر”.

تذكر أيام ماجد عبد الله

وتزامنت الصورة مع تتويج نجوم الأخضر الأوليمبي بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في التاريخ، بعد الفوز على أوزبكستان بثنائية نظيفة.

وعلق المالكي على الصورة بالقول: “سعيد جدا بشوفتكم”.

وتفاعل جمهور المالكي على الصورة، حيث أشادوا بهذه الجلسة التي جمعت الثلاثي، مستذكرين أيام لعب ماجد عبدالله كأسطورة لن تتكرر في عالم الساحرة المستديرة، وذلك مع تتويج نجوم الأخضر الأولمبي بلقب كأس آسيا.

أسطورة لن تتكرر

وقال أحد المغردين: “منورين”، وأضاف آخر: “ماجد عبدالله أسطورة لن تتكرر في كرة القدم العربية والآسيوية”.

وأضاف آخر: “ماجد عسى ربي يحفظك من العين يا زين طلعاتك بوسط الزحام”

وأشار آخر: “في كل إطلالة للكابتن ماجد عبدالله، تعود بنا الذاكرة لهذا النجم الذي ما زال اسمه في ذاكرة ووجدان جماهير الكرة السعودية.. ألف مبروك فوز منتخبنا واللي أسعدنا اليوم بهذا الإنجاز”.

كما دعا الجمهور بدوام الصحة والعافية للنجم ماجد عبدالله، معربين عن سعادتهم بهذه الجلسة ورؤيته.