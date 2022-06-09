غادرت أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا اليوم، متجهة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

مبادرة طريق مكة:

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443 هـ في نسخته الرابعة، إضافةً إلى دول باكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وإنهاء إجراءات دخولهم من بلدانهم من خلال المديرية العامة للجوازات والجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة.

هدف المبادرة:

وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم إلى المملكة ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.