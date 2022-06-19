قالت مجلة فوربس، إن جهاز iPad القادم من آبل يكشف عن أمر مفاجئ في iPhone 15، فالآيباد سيأتي بمعالج A14 Bionic السريع ويدعم شبكة الجيل الخامس وأيضًا لن يستخدم كابل شحن الـ Lightning الخاص بالشركة الأمريكية، بل سيتحول إلى الـ USB-C، وهذا يشير إلى تحول حاسم.

وتابعت فوربس أنه في حين أن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن آبل ستتحول لاستخدام كابل شحن الـ USB في هواتفها إلا أنها لم تشر إلى الوقت تحديدًا.

وقال التقرير إن إصدارات iPhone 15 ستنقسم إلى قسمين، حيث تستخدم الموديلات القياسية منفذ Lightning أما البرو وبروماكس فستنتقل إلى استخدام USB-C.

ويثير ذلك تساؤلًا منطقيًا، ألا وهو لماذا تقوم آبل بتقسيم موديلاتها في iPhone 15 بين نوعين مختلفين من الشاحن.

وأجابت فوربس عن هذا السؤال قائلة إن السبب الأول هو أن الشركة لا زالت تنتج هذا النوع من الكابلات والاستغناء عنه تمامًا سيكون بمثابة إلقاء مبلغ كبير من المال في البحر.

السبب الثاني هو أنه يتعين على الشركة اختبار منفذ يو إس بي وقياس رد فعل المستهلكين، لذلك جاء القرار الحاسم بتجربته على نصف الإنتاج.

الاتحاد الأوروبي يجبر آبل على التغيير

ولم يكن هذا التغيير اختياريًا من آبل، بل جاء إجبارًا من الاتحاد الأوروبي الذي أجبر جميع الأجهزة المحمولة على استخدام USB-C بحلول نهاية عام 2024، وهذا يعني أن آبل بحاجة إلى التصرف بسرعة كما أن هناك ضغطًا متزايدًا عليها في الولايات المتحدة بهذا الشأن أيضًا.