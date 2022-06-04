احتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز التي تحل اليوم السبت 4 يونيو؛ حيث وُلد الفنان 4 يونيو 1946.

وغير محرك البحث جوجل واجهته بصورة للفنان الراحل من فيلمه الأشهر الكيت كيت.

مسيرة محمود عبدالعزيز:

وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدَّم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

كما بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل “الدوامة” في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورًا في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم “الحفيد” أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم “حتى آخر العمر”.

25 فيلماً سينمائياً:

في خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلمًا سينمائيًّا، وخلال تلك الفترة ظلَّ يقدِّم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات، وبلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلمًا، قام فيها بدور البطولة، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.

ورحل الفنان محمود عبد العزيز في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض.

كواليس عن الفنان:

وكشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، أن الفنان محمود عبدالعزيز كان لا يحب ذكريات الرحيل والموت فهو من محبي الحياة، وفي أحد الأفلام مثل فيلم “معالي الوزير” كان هناك مشهدًا يتطلب تواجده في المقابر أثناء دفن أحد الأشخاص، هذا المشهد خاصة كان حيويًا لكنه رفض أن يؤديه لأنه لا يحب الموت، فاعتذر عن الفيلم وأداه بدلاً منه الفنان أحمد زكي، ولكنه ندم بعد ذلك على اعتذاره.

وتابع الشناوي، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن الفنان محمود عبدالعزيز كان صديقًا عزيزًا للغاية، ومن القلائل الذين ارتبط بهم، ودخل منزله، فكان تركيبة إبداعية وتلقائيًا جداً كما أن لديه هامشًا من القدرية، فهو يؤمن بأن الأقدار هي التي تحرك الأفراد.

كذلك كشف الناقد الفني أن شخصية “عيد الأبيض” في فيلم الكيت كات حقيقية، متابعًا: “محمود جه مع المخرج داوود عبدالسيد في عزا والدي، فكان فيه شيخ اسمه عيد الأبيض، والاسم ده هتلاحظوه في الفيلم تحديدًا في المشهد الشهير في العزاء، والمكروفون كان مفتوح، وبدأ محمود يقول رأيه في أهل الحتة، هتلاقوا اسمه تكرر في الفيلم”.